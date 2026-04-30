Токаев поздравил короля Швеции с 80-летием

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Швеции Карл XVI Густав с 80-летием, передает BAQ.kz.

В поздравительном послании Глава государства отметил роль Швеции на международной арене.

По его словам, под руководством короля Карл XVI Густав страна продолжает играть важную роль в Европе и мире.

Также Президент подчеркнул значимость дружеских отношений между Казахстаном и Швецией.

"Высоко ценю прочные узы дружбы и взаимопонимания между нашими народами", - говорится в послании.

Глава государства выразил уверенность в дальнейшем укреплении многопланового сотрудничества.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал королю успехов в его деятельности, а народу Швеции - процветания и благополучия.