Токаев поздравил короля Швеции с 80-летием

В поздравлении отмечены дружеские отношения и сотрудничество между странами.

Сегодня 2026, 16:33
АВТОР
115
Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Швеции Карл XVI Густав с 80-летием, передает BAQ.kz.

В поздравительном послании Глава государства отметил роль Швеции на международной арене.

По его словам, под руководством короля Карл XVI Густав страна продолжает играть важную роль в Европе и мире.

Также Президент подчеркнул значимость дружеских отношений между Казахстаном и Швецией.

"Высоко ценю прочные узы дружбы и взаимопонимания между нашими народами", - говорится в послании.

Глава государства выразил уверенность в дальнейшем укреплении многопланового сотрудничества.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал королю успехов в его деятельности, а народу Швеции - процветания и благополучия.

