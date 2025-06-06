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Токаев поздравил короля Швеции с Национальным днём страны

Глава государства направил поздравительную телеграмму Королю Швеции.

Сегодня, 11:06
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Токаев поздравил короля Швеции с Национальным днём страны Сегодня, 11:06
Сегодня, 11:06
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Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Карла XVI Густава с Национальным днем Королевства Швеция, передает BAQ.KZ.

"Этот знаменательный праздник олицетворяет единство, историческое наследие и прочные демократические традиции, глубоко почитаемые шведским народом. Убежден, что под Вашим мудрым руководством Швеция и впредь будет служить примером устойчивого развития и инноваций", – говорится в телеграмме.
 
Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом.

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