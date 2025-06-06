Токаев поздравил короля Швеции с Национальным днём страны
Глава государства направил поздравительную телеграмму Королю Швеции.
Сегодня, 11:06
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Сегодня, 11:06Сегодня, 11:06
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Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Карла XVI Густава с Национальным днем Королевства Швеция, передает BAQ.KZ.
"Этот знаменательный праздник олицетворяет единство, историческое наследие и прочные демократические традиции, глубоко почитаемые шведским народом. Убежден, что под Вашим мудрым руководством Швеция и впредь будет служить примером устойчивого развития и инноваций", – говорится в телеграмме.
Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом.
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