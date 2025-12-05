Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Королю Таиланда Маху Вачиралонгкорну в честь Национального праздника Королевства, передает BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что отношения между Астаной и Бангкоком, основанные на узах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, опираются на прочный фундамент и имеют большой потенциал.



Президент также выразил уверенность в том, что многогранное межгосударственное взаимодействие будет и впредь укрепляться во благо двух народов.