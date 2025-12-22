Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Республики Корея Ли Чжэ Мёну по случаю его дня рождения, передает BAQ.KZ.

В послании Президент Казахстана подчеркнул, что Южная Корея является надежным партнером Казахстана в Азии. Он отметил значимость дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества и подтвердил готовность совместными усилиями вывести расширенное стратегическое партнерство на новый качественный уровень.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Ли Чжэ Мёну успехов на ответственном посту, а корейскому народу — благополучия и процветания.