Токаев поздравил лидера Кореи с днём рождения
Сегодня, 11:44
Сегодня, 11:44
Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Республики Корея Ли Чжэ Мёну по случаю его дня рождения, передает BAQ.KZ.
В послании Президент Казахстана подчеркнул, что Южная Корея является надежным партнером Казахстана в Азии. Он отметил значимость дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества и подтвердил готовность совместными усилиями вывести расширенное стратегическое партнерство на новый качественный уровень.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Ли Чжэ Мёну успехов на ответственном посту, а корейскому народу — благополучия и процветания.
