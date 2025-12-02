Токаев поздравил лидера ОАЭ с Национальным днем
Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту ОАЭ.
Касым-Жомарт Токаев поздравил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна и его соотечественников с Национальным днем Объединенных Арабских Эмиратов, передает BAQ.KZ.
Как подчеркнуто в телеграмме, высокий авторитет ОАЭ в области устойчивого развития и укрепления безопасности признан на глобальном уровне. Президент Казахстана выразил уверенность в том, что многоплановое сотрудничество в духе традиционной дружбы и взаимной поддержки будет и впредь последовательно углубляться во благо народов двух стран.
Глава государства пожелал шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну успехов в его ответственной государственной деятельности, а народу Эмиратов – благополучия и процветания.
