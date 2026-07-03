Токаев поздравил Лукашенко с Днем независимости Беларуси
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Беларуси Александру Лукашенко по случаю Дня независимости Республики Беларусь, передает BAQ.KZ.
В своем поздравлении Глава государства отметил, что этот праздник является символом единства белорусского народа, стойкости национального духа и стремления страны к развитию.
"Этот знаменательный день является ярким символом единства белорусского народа, стойкости национального духа и уверенного движения страны по пути созидания и прогресса. В Казахстане с большим уважением и теплотой относятся к братскому белорусскому народу, его самобытной культуре и богатым традициям", – говорится в телеграмме.
Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что сотрудничество между Казахстаном и Беларусью носит продуктивный и взаимовыгодный характер и продолжает укрепляться в духе дружбы и стратегического партнерства.
Президент Казахстана пожелал Александру Лукашенко успехов в государственной деятельности, а народу Беларуси – благополучия и процветания.
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