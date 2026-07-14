Токаев поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Франции Эмманюэлю Макрону по случаю национального праздника — Дня взятия Бастилии.
Глава государства отметил, что этот праздник символизирует единство французского народа, а также его приверженность идеалам свободы и равенства.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан придает большое значение дальнейшему развитию стратегического партнерства с Францией. Он также отметил динамичное развитие двустороннего сотрудничества и личный вклад Эмманюэля Макрона в укрепление казахско-французских отношений.
В завершение Президент Казахстана пожелал французскому лидеру успехов в государственной деятельности, а народу Франции — мира, благополучия и процветания.
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