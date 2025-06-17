Перед началом выступления президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Узбекистана с выходом национальной сборной по футболу на чемпионат мира 2026 года, отметив, что это стало историческим достижением не только для Узбекистана, но и для всего региона Центральной Азии, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Прежде чем предоставить слово президенту Республики Узбекистан, уважаемому Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву, я хотел бы от всей души поздравить его с историческим достижением в области спорта - выходом национальной сборной в финальную часть чемпионата мира по футболу 2026. Это огромный успех", - сказал Касым-Жомарт Токаев.