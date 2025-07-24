Токаев поздравил Мирзиёева с днём рождения и обсудил сотрудничество
Президенты Казахстана и Узбекистана провели телефонный разговор.
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Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил Президента Узбекистана с днем рождения и пожелал ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского узбекского народа, передает BAQ.KZ.
Глава государства подчеркнул, что под авторитетным руководством Шавката Мирзиёева Узбекистан демонстрирует динамичное развитие, в том числе в социально-экономической сфере.
В ходе беседы было отмечено, что Казахстан и Узбекистан связывают стратегические, союзнические отношения, основанные на доверии, добрососедстве и взаимной поддержке. Активно развиваются торгово-экономические связи, культурно-гуманитарное сотрудничество, научно-образовательные обмены.
Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, от уровня взаимодействия между нашими государствами во многом зависит устойчивое развитие всей Центральной Азии. В этой связи стороны предпринимают действия, направленные на продвижение ряда совместных проектов в сферах промышленности, энергетики, транспорта, логистики и сельского хозяйства.
Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной кооперации, а также обсудили график предстоящих встреч на высшем уровне как в двустороннем формте, так и в рамках международных мероприятий.
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