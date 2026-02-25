Токаев поздравил шейха Кувейта с национальным праздником

Сегодня 2026, 09:31
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 09:31
Сегодня 2026, 09:31
58

Глава государства направил поздравительную телеграмму Эмиру Кувейта, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поздравил шейха Мишааля аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха и его соотечественников с Национальным днем Государства Кувейт.

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что двусторонние отношения, основанные на узах дружбы и взаимной поддержки, будут и впредь укрепляться во благо народов двух стран.

Самое читаемое

Наверх