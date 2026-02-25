Глава государства направил поздравительную телеграмму Эмиру Кувейта, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поздравил шейха Мишааля аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха и его соотечественников с Национальным днем Государства Кувейт.

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что двусторонние отношения, основанные на узах дружбы и взаимной поддержки, будут и впредь укрепляться во благо народов двух стран.