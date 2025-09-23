Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму по случаю Национального дня Королевства Саудовская Аравия, передает BAQ.KZ.

От имени народа Казахстана и от себя лично глава государства поздравил Хранителя двух святынь – Короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда, а также Наследного принца, премьер-министра Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда.

Токаев подчеркнул, что Саудовская Аравия является одним из ключевых и надёжных партнёров Казахстана в арабском мире и на Ближнем Востоке.

Президент пожелал Королю и Наследному принцу успехов в их ответственной деятельности, а народу Саудовской Аравии – благополучия и процветания.