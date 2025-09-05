Токаев поздравил нефтяников с профессиональным праздником
Глава государства поздравил работников нефтегазовой отрасли, передает BAQ.KZ.
На торжественной церемонии в Акорде Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую роль нефтегазового комплекса в национальной экономике.
"Усердно и добросовестно выполняя свою работу, каждый из вас вносит весомую лепту в развитие страны, в полной мере проявляя качества, присущие настоящему человеку труда. Надо отметить, что нефтегазовая индустрия Казахстана имеет свои глубокие традиции и богатую историю. Становлению и процветанию этой отрасли способствовали представители многих трудовых династий. Вы достойно продолжаете славный путь своих старших наставников. Сегодня в нефтегазовом комплексе трудятся более 200 тысяч человек. Я высоко ценю ваш труд и выражаю искреннюю признательность за неустанную деятельность на благо Казахстана", – поблагодарил Президент.
"Атырауский нефтеперерабатывающий завод был введен в строй 80 лет назад. Коллектив Шымкентского нефтеперерабатывающего завода празднует 40-летие, а национальная компания QazaqGaz – свой четвертьвековой юбилей. Несомненно, эти знаменательные даты наглядно демонстрируют значимость нефтегазовой отрасли для страны. Как известно, нефть и газ – наши стратегически важные ресурсы. Нефтяная промышленность в значительной степени определяет экономический рост и процветание Казахстана. В годы Независимости мы в полной мере ощутили всю ценность черного золота. И сегодня эта отрасль развивается динамичными темпами. Казахстан занимает лидирующие позиции на мировом нефтяном рынке, добыча нефти в стране выросла в четыре раза и в ближайшее время достигнет отметки в 100 млн тонн в год", – отметил Глава государства.
"Модернизированы три крупных нефтеперерабатывающих завода в Атырау, Павлодаре и Шымкенте, что позволило полностью обеспечить внутренний рынок качественными горюче-смазочными материалами. Благодаря целенаправленной работе около 13 миллионов человек получили доступ к природному газу. Сегодня в этом направлении реализуются беспрецедентные масштабные проекты. Ведется строительство нового газоперерабатывающего завода на Кашагане и второй линии газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент. Мы также начали производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Планируется запуск крупных нефтегазохимических проектов, которые обеспечат создание около 20 тысяч рабочих мест. Среди них важное место принадлежит заводу "Полиэтилен", который возводится совместно с иностранными инвесторами. Объем инвестиций в данный проект превышает 7 миллиардов долларов. Начинается освоение таких крупных морских месторождений, как "Каламкас-море" и "Хазар" с объемом инвестиций более шести миллиардов долларов. Строительство морских платформ будет вестись на отечественных верфях, что станет большим событием для нефтегазовой отрасли Казахстана. Все эти проекты будут способствовать укреплению энергетического потенциала и поступательному росту экономики страны на благо всех граждан", – заявил он.
