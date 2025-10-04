Глава государства направил телеграмму поздравления новому Великому Герцогу Люксембурга Гийому, передаёт BAQ.KZ.

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил нового Великого Герцога Люксембурга Гийома со вступлением на престол.

"Казахстан высоко ценит свое долгосрочное партнерство с Люксембургом, основанное на прочных узах дружбы и взаимного уважения. Рассчитываю на тесное сотрудничество с Вами для дальнейшего укрепления плодотворных отношений и использования новых возможностей двустороннего взаимодействия на благо наших народов", – говорится в телеграмме поздравления.

Глава государства также выразил свое почтение Его Королевскому Высочеству Анри в связи с завершением его правления в качестве Великого Герцога Люксембурга.