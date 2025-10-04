Токаев поздравил нового Великого Герцога Люксембурга со вступлением на престол
Сегодня, 19:19
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:19Сегодня, 19:19
86Фото: Akorda.kz
Глава государства направил телеграмму поздравления новому Великому Герцогу Люксембурга Гийому, передаёт BAQ.KZ.
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил нового Великого Герцога Люксембурга Гийома со вступлением на престол.
"Казахстан высоко ценит свое долгосрочное партнерство с Люксембургом, основанное на прочных узах дружбы и взаимного уважения. Рассчитываю на тесное сотрудничество с Вами для дальнейшего укрепления плодотворных отношений и использования новых возможностей двустороннего взаимодействия на благо наших народов", – говорится в телеграмме поздравления.
Глава государства также выразил свое почтение Его Королевскому Высочеству Анри в связи с завершением его правления в качестве Великого Герцога Люксембурга.
Самое читаемое
- Казахстан тонет в некачественном бензине: эксперт рассказал, кто разбавляет топливо
- Автобусы переполнены, мостов не хватает: зачем Усть-Каменогорску канатная дорога?
- В Астане изменены маршруты более 10 автобусов
- Новый оздоровительный комплекс появится в Актюбинской области
- На левом берегу Астаны заметили лису возле жилых комплексов