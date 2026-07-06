Токаев поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения 

Касым-Жомарт Токаев пожелал Первому Президенту крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия.

Сегодня 2026, 11:01
АВТОР
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Akorda.kz Сегодня 2026, 11:01
Сегодня 2026, 11:01
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Фото: Akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравление Нурсултану Назарбаеву по случаю его дня рождения.

В своем поздравлении Глава государства отметил историческую миссию Первого Президента по строительству основ современной казахской государственности, созданию Республики Казахстан, укреплению экономического потенциала и позиций нашей страны на международной арене. 

В поздравительном послании также сказано об исключительной важности решения Нурсултана Назарбаева о переносе столицы в Астану. 

– Перенос столицы в бескрайние степи Сарыарки придал мощный импульс развитию всего Казахстана. Сегодня Астана продолжает динамично расти и преображаться, превращаясь в один из самых красивых городов мира, – говорится в поздравлении.

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