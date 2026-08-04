Токаев поздравил Пашиняна с переназначением на пост премьер-министра

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Премьер-министром Армении.

Глава государства поздравил Никола Пашиняна с переназначением на должность Премьер-министра Армении, пожелав ему дальнейших успехов в государственной деятельности на благо армянского народа.

Поблагодарив за поздравления, Никол Пашинян пожелал Президенту и народу Казахстана успешного проведения выборов в Курултай.

Собеседники с удовлетворением отметили позитивную динамику развития казахско-армянских отношений, подтвердили настрой на углубление многогранного сотрудничества двух стран.

Обсужден ход реализации договоренностей, в том числе достигнутых в рамках официального визита Главы Правительства Армении в Астану в ноябре прошлого года.

Особое внимание было уделено расширению взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.