Токаев поздравил Пашиняна с переназначением на пост премьер-министра
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Премьер-министром Армении.
Глава государства поздравил Никола Пашиняна с переназначением на должность Премьер-министра Армении, пожелав ему дальнейших успехов в государственной деятельности на благо армянского народа.
Поблагодарив за поздравления, Никол Пашинян пожелал Президенту и народу Казахстана успешного проведения выборов в Курултай.
Собеседники с удовлетворением отметили позитивную динамику развития казахско-армянских отношений, подтвердили настрой на углубление многогранного сотрудничества двух стран.
Обсужден ход реализации договоренностей, в том числе достигнутых в рамках официального визита Главы Правительства Армении в Астану в ноябре прошлого года.
Особое внимание было уделено расширению взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.
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