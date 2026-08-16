Токаев поздравил победителя турнира «Qazaqstan Barysy – 2026» 

16 Августа 2026, 12:01
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Akorda.kz 16 Августа 2026, 12:01
16 Августа 2026, 12:01
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Фото: Akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Жантилека Нуртилепулы с убедительной победой на турнире «Qazaqstan Barysy – 2026», сообщает Акорда.

Как отметил Президент, этот успех стал результатом его высокого спортивного мастерства и несгибаемой воли к победе. 

Глава государства также подчеркнул, что такие престижные состязания способствуют возрождению славных традиций казахского народа и вдохновляют подрастающее поколение заниматься национальными видами спорта.

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