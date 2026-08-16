Токаев поздравил победителя турнира «Qazaqstan Barysy – 2026» 

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Жантилека Нуртилепулы с убедительной победой на турнире «Qazaqstan Barysy – 2026», сообщает Акорда.

Как отметил Президент, этот успех стал результатом его высокого спортивного мастерства и несгибаемой воли к победе.

Глава государства также подчеркнул, что такие престижные состязания способствуют возрождению славных традиций казахского народа и вдохновляют подрастающее поколение заниматься национальными видами спорта.