Токаев поздравил победителя турнира «Qazaqstan Barysy – 2026»
16 Августа 2026, 12:01
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16 Августа 2026, 12:0116 Августа 2026, 12:01
58Фото: Akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Жантилека Нуртилепулы с убедительной победой на турнире «Qazaqstan Barysy – 2026», сообщает Акорда.
Как отметил Президент, этот успех стал результатом его высокого спортивного мастерства и несгибаемой воли к победе.
Глава государства также подчеркнул, что такие престижные состязания способствуют возрождению славных традиций казахского народа и вдохновляют подрастающее поколение заниматься национальными видами спорта.
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