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Токаев поздравил Премьер-министра Индии с Днем независимости

15 Августа 2026, 10:01
АВТОР
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Akorda.kz 15 Августа 2026, 10:01
15 Августа 2026, 10:01
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Фото: Akorda.kz

Глава государства направил Премьер-министру Нарендре Моди поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Республики Индия, сообщает Акорда.

В телеграмме Президент отметил значимую роль Индии в международных отношениях, а также высокие экономические достижения и огромный научно-технический потенциал страны.  

Он также высоко оценил поступательное развитие стратегического партнерства между нашими странами, подчеркнув широкие возможности для дальнейшего углубления взаимодействия в различных сферах.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Нарендре Моди успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Индии – благополучия и процветания.

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