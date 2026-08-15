Токаев поздравил Премьер-министра Индии с Днем независимости
15 Августа 2026, 10:01
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15 Августа 2026, 10:0115 Августа 2026, 10:01
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Глава государства направил Премьер-министру Нарендре Моди поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Республики Индия, сообщает Акорда.
В телеграмме Президент отметил значимую роль Индии в международных отношениях, а также высокие экономические достижения и огромный научно-технический потенциал страны.
Он также высоко оценил поступательное развитие стратегического партнерства между нашими странами, подчеркнув широкие возможности для дальнейшего углубления взаимодействия в различных сферах.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Нарендре Моди успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Индии – благополучия и процветания.
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