Токаев поздравил Премьер-министра Индии с Днем независимости
Глава государства поздравил Премьер-министра Индии Нарендру Моди.
Сегодня, 16:02
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:02Сегодня, 16:02
69Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев направил Премьер-министру Нарендре Моди поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Республики Индия, передает BAQ.KZ.
"Этот день олицетворяет непоколебимый дух индийского народа и выдающиеся достижения страны на пути государственного строительства, экономического развития и расширения международного сотрудничества", – говорится в телеграмме.
Глава государства отметил теплый характер отношений между Казахстаном и Индией и выразил уверенность в том, что стратегическое партнерство двух стран и впредь будет последовательно укрепляться.
Самое читаемое
- В Туркестанской области бабушка пяти внуков родила тройню
- Премьер-министр проверил модернизацию пограничных пунктов в Жамбылской области
- Катание на аттракционе чуть не закончилось трагедией в Балхаше
- Акимат Шымкента загорелся ночью
- Любовь за деньги: в Талдыкоргане раскрыли банду "романтических" мошенников