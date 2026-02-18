Токаев поздравил премьер-министра Японии с переизбранием
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Санаэ Такаичи в связи с её переизбранием на пост Премьер-министра Японии, передает BAQ.KZ.
Глава государства отметил, что Япония является одним из ключевых партнеров Казахстана в Азии и выразил уверенность в дальнейшем укреплении расширенного стратегического партнерства, основанного на дружбе и взаимопонимании во благо двух народов.
В телеграмме Токаев пожелал Премьер-министру Японии успехов в работе, а японскому народу – благополучия и процветания.
