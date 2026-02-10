Президент Казахстана направил поздравительную телеграмму Премьер-министру Японии Санаэ Такаичи по итогам парламентских выборов, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Премьер-министра Японии Санаэ Такаичи с победой Либерально-демократической партии на парламентских выборах. В телеграмме отмечается, что убедительный результат голосования свидетельствует о широкой поддержке японскими избирателями проводимой политики и курса партии.

Президент выразил уверенность, что инициативы и последовательная работа главы японского правительства будут и далее способствовать устойчивому развитию страны и достижению новых результатов.

Касым-Жомарт Токаев также напомнил о своем официальном визите в Японию, в ходе которого были достигнуты договоренности, выведшие двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень. Глава государства подтвердил готовность к дальнейшему взаимодействию с Санаэ Такаичи для поддержания высокой динамики казахско-японских отношений и их углубления.