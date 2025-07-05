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Токаев поздравил Президента Алжира с Днем независимости

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну.

Сегодня, 09:33
АВТОР
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Akorda.kz Сегодня, 09:33
Сегодня, 09:33
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Фото: Akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев поздравил Абдельмаджида Теббуна и его соотечественников с национальным праздником Алжирской Народной Демократической Республики – Днем независимости, передает BAQ.KZ.

Президент Казахстана пожелал дальнейшего процветания Алжиру, а также выразил уверенность в том, что казахско-алжирское партнерство, основанное на узах традиционной дружбы и взаимопонимания, будет и впредь укрепляться на благо двух народов.

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