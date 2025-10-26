Токаев поздравил Президента Австрии с Национальным днем
Глава государства отметил динамичное развитие политического диалога.
Сегодня, 09:02
Фото: Akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Австрийской Республики Александру Ван дер Беллену по случаю Национального дня страны, передаёт BAQ.KZ.
В своем послании глава государства отметил динамичное развитие политического диалога, а также укрепление торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Австрией.
Токаев подчеркнул, что Астана и Вена поддерживают конструктивные отношения, основанные на взаимном уважении и доверии, и выразил уверенность, что совместными усилиями двух стран удастся вывести двустороннее взаимодействие на новый, более высокий уровень.
