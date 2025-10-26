Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Австрийской Республики Александру Ван дер Беллену по случаю Национального дня страны, передаёт BAQ.KZ.

В своем послании глава государства отметил динамичное развитие политического диалога, а также укрепление торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Австрией.

Токаев подчеркнул, что Астана и Вена поддерживают конструктивные отношения, основанные на взаимном уважении и доверии, и выразил уверенность, что совместными усилиями двух стран удастся вывести двустороннее взаимодействие на новый, более высокий уровень.