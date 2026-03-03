Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Республики Болгария Илияна Йотова по случаю национального праздника — Дня освобождения, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

В своем послании Президент Казахстана отметил, что Болгария является одним из важных и надежных партнеров нашей страны в Европейском Союзе. Он подчеркнул поступательное развитие политического диалога, расширение экономических связей и укрепление культурно-гуманитарного взаимодействия между двумя государствами.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что совместными усилиями казахско-болгарское сотрудничество будет и впредь последовательно укрепляться и выходить на новый уровень.

Глава государства также пожелал Илияне Йотовой успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Болгарии — процветания и благополучия.