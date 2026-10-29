Токаев поздравил президента Чехии с Днем независимости

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Чехии Петру Павелу по случаю Дня независимости. Глава государства подчеркнул, что Казахстан высоко ценит партнерство с Чехией, основанное на взаимном уважении и доверии, и выразил готовность укреплять двустороннее сотрудничество.

Токаев пожелал Петру Павелу успехов в государственной деятельности, а народу Чехии — благополучия и процветания.