Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму главе Арабской Республики Египет Абделю Фаттаху Ас-Сиси по случаю национального праздника — Дня революции, передаёт BAQ.KZ.

В послании глава государства поздравил египетского лидера и народ с этой знаменательной датой, пожелав дальнейшего мира, стабильности и процветания.