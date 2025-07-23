Токаев поздравил президента Египта с Днем революции
Казахстанско-египетские отношения будут укрепляться и дальше.
Сегодня, 09:34
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Сегодня, 09:34Сегодня, 09:34
51Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму главе Арабской Республики Египет Абделю Фаттаху Ас-Сиси по случаю национального праздника — Дня революции, передаёт BAQ.KZ.
В послании глава государства поздравил египетского лидера и народ с этой знаменательной датой, пожелав дальнейшего мира, стабильности и процветания.
"Убежден, что казахстанско-египетское сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах будет и впредь динамично развиваться на благо наших народов", — подчеркнул Токаев.
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