Токаев поздравил президента Германии с Днем единства

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Федеративной Республики Германия.

Глава государства поздравил Президента Франка-Вальтера Штайнмайера по случаю 35-й годовщины Дня германского единства, передает BAQ.KZ.

Президент Казахстана отметил, что сегодня Германия является влиятельным государством, пользующимся высоким авторитетом на мировой арене.

Касым-Жомарт Токаев положительно оценил динамику двустороннего сотрудничества и выразил уверенность в дальнейшем углублении казахско-германского стратегического партнерства.

