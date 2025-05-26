Токаев поздравил президента Грузии с Днем независимости
Сегодня, 13:42
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Сегодня, 13:42Сегодня, 13:42
74Фото: Акорда
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Михаилу Кавелашвили по случаю Дня независимости Грузии, передает BAQ.KZ.
В своем послании Глава государства отметил значимые достижения Грузии в укреплении демократических институтов, модернизации экономики и повышении уровня благосостояния граждан.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Михаилу Кавелашвили всяческих успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Грузии – дальнейшего прогресса и процветания.