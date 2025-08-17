  • 17 Августа, 10:02

Токаев поздравил Президента Индонезии с юбилеем независимости

Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Индонезии.

Сегодня, 09:03
Фото: Akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев поздравил Прабово Субианто с 80-летием независимости Республики Индонезия, передает BAQ.KZ.

"Высоко ценю доверительное сотрудничество между Астаной и Джакартой, основанное на взаимопонимании и общих ценностях. Готов совместно с Вами приложить все усилия для дальнейшего укрепления дружественных отношений между нашими странами", – говорится в телеграмме.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что Республика Индонезия благодаря конструктивной политике и лидерским качествам Прабово Субианто и в дальнейшем будет добиваться больших успехов.

