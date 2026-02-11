Токаев поздравил Президента Ирана
Сегодня, 10:42
Фото: Акорда
Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Ирана, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Масуда Пезешкиана с национальным праздником Ирана – Днем Исламской революции. Президент Казахстана выразил уверенность в том, что двусторонние отношения будут и впредь динамично развиваться на благо народов двух стран. Глава нашего государства пожелал Президенту Ирана успехов в его ответственной деятельности, а иранскому народу – благополучия.
