Токаев поздравил президента Израиля с Днем независимости
Глава государства направил поздравительную телеграмму своему израильскому коллеге.
Сегодня 2026, 09:04
Сегодня 2026, 09:04Сегодня 2026, 09:04
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Ицхак Герцог по случаю Дня независимости Государства Израиль, передает BAQ.kz.
Глава государства поздравил израильского лидера с национальным праздником и выразил добрые пожелания народу страны.
В своем обращении Касым-Жомарт Токаев отметил важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений между Казахстаном и Израилем.
«Желаю Вам благополучия и успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Израиля – мира и процветания», — говорится в поздравительной телеграмме.
День независимости Государство Израиль является одним из ключевых национальных праздников страны и символизирует суверенитет и государственность.
