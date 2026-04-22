Токаев поздравил президента Израиля с Днем независимости

Глава государства направил поздравительную телеграмму своему израильскому коллеге.

Сегодня 2026, 09:04
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: минторговли

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Ицхак Герцог по случаю Дня независимости Государства Израиль, передает BAQ.kz.

Глава государства поздравил израильского лидера с национальным праздником и выразил добрые пожелания народу страны.

В своем обращении Касым-Жомарт Токаев отметил важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений между Казахстаном и Израилем.

«Желаю Вам благополучия и успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Израиля – мира и процветания», — говорится в поздравительной телеграмме.

День независимости Государство Израиль является одним из ключевых национальных праздников страны и символизирует суверенитет и государственность.

Наверх