Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Кипра

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Никоса Христодулидиса с Днем независимости и пожелал народу Кипра мира и процветания, передает BAQ.KZ.

Президент Казахстана отметил, что сотрудничество между Астаной и Никосией из года в год расширяется. Глава государства выразил уверенность в том, что дружественные отношения двух стран, основанные на взаимопонимании, будут и впредь последовательно укрепляться.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Нигерии с Днём независимости.

