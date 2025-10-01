  • 1 Октября, 18:09

Токаев поздравил Президента Нигерии с Днём независимости

Сегодня, 16:54
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 16:54
Сегодня, 16:54
102
Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Федеративной Республики Нигерия Болу Ахмеду Тинубу по случаю 65-летия независимости страны, передает BAQ.KZ.

В послании Токаев подчеркнул дружественный характер отношений между Казахстаном и Нигерией и выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества во благо народов двух государств.

Самое читаемое

Наверх