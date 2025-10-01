Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Федеративной Республики Нигерия Болу Ахмеду Тинубу по случаю 65-летия независимости страны, передает BAQ.KZ.

В послании Токаев подчеркнул дружественный характер отношений между Казахстаном и Нигерией и выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества во благо народов двух государств.