Токаев поздравил Президента Нигерии с Днём независимости
Сегодня, 16:54
102Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Федеративной Республики Нигерия Болу Ахмеду Тинубу по случаю 65-летия независимости страны, передает BAQ.KZ.
В послании Токаев подчеркнул дружественный характер отношений между Казахстаном и Нигерией и выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества во благо народов двух государств.
