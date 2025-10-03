LIVE LIVE
Токаев поздравил президента Кореи с Национальным днем

Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Республики Корея.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Ли Чжэ Мёна и корейский народ с Национальным днем этой страны, передает BAQ.KZ.

Президент отметил динамичное укрепление многоплановых связей между Казахстаном и Южной Кореей, подтвердив приверженность совместным усилиям по дальнейшему развитию и углублению расширенного стратегического партнерства во благо двух народов.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал Ли Чжэ Мёну успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Республики Корея – благополучия и процветания.

