Токаев поздравил президента Кореи с Национальным днем
Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Республики Корея.
Сегодня, 11:27
Касым-Жомарт Токаев поздравил Ли Чжэ Мёна и корейский народ с Национальным днем этой страны, передает BAQ.KZ.
Президент отметил динамичное укрепление многоплановых связей между Казахстаном и Южной Кореей, подтвердив приверженность совместным усилиям по дальнейшему развитию и углублению расширенного стратегического партнерства во благо двух народов.
В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал Ли Чжэ Мёну успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Республики Корея – благополучия и процветания.
