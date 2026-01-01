Токаев поздравил Президента Кубы с Днем победы революции
Сегодня, 16:04
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:04Сегодня, 16:04
59Фото: Akorda.kz
Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Кубы, передаёт BAQ.KZ.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса и его соотечественников с национальным праздником Республики Куба – Днем победы революции.
В телеграмме Президент выразил уверенность в том, что отношения между Казахстаном и Кубой, основанные на узах дружбы и взаимопонимания, будут и впредь укрепляться на благо двух народов.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу успехов в его ответственной деятельности, а кубинскому народу – благополучия и процветания.
Самое читаемое
- Пенсии, работа и адресная помощь: что изменилось в социальной сфере Казахстана в 2025 году
- Область Жетісу вошла в число регионов с самым активным благоустройством
- 10 крупных инвестпроектов открыли в Актюбинской области за год
- В Германии произошло одно из крупнейших ограблений банковских хранилищ
- В МИРЕ: протесты в Иране, ограбление банка в Германии, запрет на фейерверки в Нидерландах