Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравление Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову в связи с успешным проведением выборов в Жогорку Кенеш, передаёт BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что итоги парламентских выборов свидетельствуют об уверенном движении Кыргызстана к реализации стратегических задач дальнейшего развития и укреплению государственности.

"Парламентские выборы отразили всенародную поддержку Вашего курса строительства сильного и процветающего государства. С большим удовлетворением отмечаю динамичное развитие казахско-кыргызских отношений стратегического партнерства и союзничества", — говорится в поздравлении.

Токаев выразил уверенность, что на основе многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки Казахстан и Кыргызстан смогут приумножить общие достижения и вывести межгосударственное сотрудничество на новые высоты.

Президент Казахстана пожелал Садыру Жапарову дальнейших успехов в его деятельности на благо кыргызского народа.