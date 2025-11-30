Токаев поздравил Президента Кыргызстана с успешным проведением парламентских выборов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравление Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову в связи с успешным проведением выборов в Жогорку Кенеш, передаёт BAQ.KZ.
Глава государства отметил, что итоги парламентских выборов свидетельствуют об уверенном движении Кыргызстана к реализации стратегических задач дальнейшего развития и укреплению государственности.
"Парламентские выборы отразили всенародную поддержку Вашего курса строительства сильного и процветающего государства. С большим удовлетворением отмечаю динамичное развитие казахско-кыргызских отношений стратегического партнерства и союзничества", — говорится в поздравлении.
Токаев выразил уверенность, что на основе многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки Казахстан и Кыргызстан смогут приумножить общие достижения и вывести межгосударственное сотрудничество на новые высоты.
Президент Казахстана пожелал Садыру Жапарову дальнейших успехов в его деятельности на благо кыргызского народа.
Самое читаемое
- Поголовье скота в Актюбинской области выросло на 7% благодаря господдержке
- На реконструкцию шести вокзалов в Костанайской области выделено 5,3 млрд тенге
- Озвучен состав сборной Казахстана на чемпионат мира по боксу в Дубае
- Зарина Дияс пробилась в основную сетку Australian Open 2026
- После аварии на Байконуре Россия временно лишилась возможности отправлять людей в космос