Токаев поздравил президента Латвии с национальным праздником
18 Ноября 2026, 11:44
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18 Ноября 2026, 11:4418 Ноября 2026, 11:44
153Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное послание латвийскому коллеге Эдгарсу Ринкевичсу по случаю Дня провозглашения Латвийской Республики, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Глава государства выразил уверенность, что Казахстан и Латвия продолжат расширять взаимовыгодное сотрудничество.
Токаев также пожелал Эдгарсу Ринкевичсу успехов в государственной деятельности, а народу Латвии – благополучия и процветания.
Отметим, 18 ноября Латвия отмечает День провозглашения республики. В этот день в 1918 году была провозглашена независимость страны.
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