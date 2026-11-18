Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное послание латвийскому коллеге Эдгарсу Ринкевичсу по случаю Дня провозглашения Латвийской Республики, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства выразил уверенность, что Казахстан и Латвия продолжат расширять взаимовыгодное сотрудничество.

Токаев также пожелал Эдгарсу Ринкевичсу успехов в государственной деятельности, а народу Латвии – благополучия и процветания.

Отметим, 18 ноября Латвия отмечает День провозглашения республики. В этот день в 1918 году была провозглашена независимость страны.