  27 Августа, 10:16

Токаев поздравил Президента Молдовы с Днём независимости

Сегодня, 09:17
Акорда Сегодня, 09:17
Сегодня, 09:17
Фото: Акорда

Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Молдовы, передаёт BAQ.KZ

Касым-Жомарт Токаев поздравил Майю Санду и народ Молдовы с Днем Независимости.

В своей телеграмме Глава нашего государства выразил готовность к совместному использованию новых возможностей в целях дальнейшего укрепления многогранного сотрудничества между двумя странами.

