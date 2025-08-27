Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Молдовы, передаёт BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Майю Санду и народ Молдовы с Днем Независимости.



В своей телеграмме Глава нашего государства выразил готовность к совместному использованию новых возможностей в целях дальнейшего укрепления многогранного сотрудничества между двумя странами.