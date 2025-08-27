Токаев поздравил Президента Молдовы с Днём независимости
Сегодня, 09:17
98Фото: Акорда
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Молдовы, передаёт BAQ.KZ.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Майю Санду и народ Молдовы с Днем Независимости.
В своей телеграмме Глава нашего государства выразил готовность к совместному использованию новых возможностей в целях дальнейшего укрепления многогранного сотрудничества между двумя странами.
