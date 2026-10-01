Токаев поздравил Президента Нигерии с Днем Независимости
1 Октября 2026, 13:01
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1 Октября 2026, 13:011 Октября 2026, 13:01
94Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Нигерии Боле Ахмеду Тинубу по случаю Дня Независимости страны.
В своем поздравлении Глава государства отметил значение Нигерии как партнера Казахстана на Африканском континенте.
«Наша страна рассматривает Нигерию как надежного партнера в Африке», – подчеркнул Президент.
Касым-Жомарт Токаев также выразил заинтересованность Казахстана в дальнейшем укреплении политического диалога и расширении торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.
Глава государства пожелал Боле Ахмеду Тинубу успехов в государственной деятельности, а народу Нигерии – мира, прогресса и процветания.
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