Токаев поздравил Президента Нигерии с Днем Независимости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Нигерии Боле Ахмеду Тинубу по случаю Дня Независимости страны.

В своем поздравлении Глава государства отметил значение Нигерии как партнера Казахстана на Африканском континенте.

«Наша страна рассматривает Нигерию как надежного партнера в Африке», – подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев также выразил заинтересованность Казахстана в дальнейшем укреплении политического диалога и расширении торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Глава государства пожелал Боле Ахмеду Тинубу успехов в государственной деятельности, а народу Нигерии – мира, прогресса и процветания.