Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Республики Польша Каролю Навроцкому по случаю национального праздника – Дня независимости, передает BAQ.KZ.

В послании Президент отметил, что Казахстан рассматривает Польшу как важного партнера в Европейском Союзе и Восточной Европе, а также высоко ценит динамичное развитие двустороннего сотрудничества.

Токаев выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям контакты между Казахстаном и Польшей будут последовательно укрепляться и наполняться новым содержанием.

Глава государства пожелал Каролю Навроцкому успехов в ответственной деятельности, а польскому народу – благополучия и процветания.