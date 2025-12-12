Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Ги Пармелану в связи с его повторным избранием Президентом Швейцарской Конфедерации, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Акорду. В послании Токаев подчеркнул, что переизбрание Пармелана отражает высокое доверие, которое он заслужил благодаря своему лидерству и многолетней службе стране.

Президент Казахстана выразил уверенность, что Швейцария и дальше будет играть значимую роль в глобальных процессах, сохраняя курс на устойчивое развитие и процветание. В завершение Токаев пожелал Ги Пармелану успехов в государственной деятельности, а народу Швейцарии — счастья и благополучия.