Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Словакии Петеру Пеллегрини по случаю Дня Конституции, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

В своем послании Глава государства отметил достижения Словакии в укреплении демократических институтов и социально-экономическом прогрессе. Президент подчеркнул высокий уровень двусторонних отношений, основанных на дружбе и взаимном уважении, выразив уверенность в их дальнейшем поступательном развитии.