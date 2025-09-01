  • 1 Сентября, 07:22

Токаев поздравил Президента Словакии с Днем Конституции

Президент Казахстана отметил достижения Словакии в укреплении демократических институтов.

Сегодня, 06:51
Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Словакии Петеру Пеллегрини по случаю Дня Конституции, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

В своем послании Глава государства отметил достижения Словакии в укреплении демократических институтов и социально-экономическом прогрессе. Президент подчеркнул высокий уровень двусторонних отношений, основанных на дружбе и взаимном уважении, выразив уверенность в их дальнейшем поступательном развитии.

"Касым-Жомарт Токаев пожелал Петеру Пеллегрини успехов в его ответственной государственной деятельности, а народу Словакии – благополучия и процветания", - говорится в сообщении.

