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Токаев поздравил президента Словении с Днём государственности

Сегодня, 09:02
АВТОР
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Акорда Сегодня, 09:02
Сегодня, 09:02
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Словении Наташе Пирц-Мусар по случаю национального праздника – Дня государственности, передает BAQ.KZ.

Глава государства отметил позитивную динамику развития двусторонних отношений между Астаной и Любляной.

"С большим воодушевлением отмечаю поступательное расширение масштабов политического диалога и культурно-экономического сотрудничества между Астаной и Любляной. Высоко оцениваю итоги Вашего официального визита в Казахстан весной этого года. Уверен, что достигнутые нами договоренности выведут многоплановые казахско-словенские отношения на качественно новый уровень", – говорится в поздравлении.

Токаев пожелал Наташе Пирц-Мусар крепкого здоровья, успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Словении – благополучия и процветания.

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