Токаев поздравил президента Словении с Днём государственности
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Словении Наташе Пирц-Мусар по случаю национального праздника – Дня государственности, передает BAQ.KZ.
Глава государства отметил позитивную динамику развития двусторонних отношений между Астаной и Любляной.
"С большим воодушевлением отмечаю поступательное расширение масштабов политического диалога и культурно-экономического сотрудничества между Астаной и Любляной. Высоко оцениваю итоги Вашего официального визита в Казахстан весной этого года. Уверен, что достигнутые нами договоренности выведут многоплановые казахско-словенские отношения на качественно новый уровень", – говорится в поздравлении.
Токаев пожелал Наташе Пирц-Мусар крепкого здоровья, успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Словении – благополучия и процветания.
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