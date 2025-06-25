Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Словении Наташе Пирц-Мусар по случаю национального праздника – Дня государственности, передает BAQ.KZ.

Глава государства отметил позитивную динамику развития двусторонних отношений между Астаной и Любляной.

"С большим воодушевлением отмечаю поступательное расширение масштабов политического диалога и культурно-экономического сотрудничества между Астаной и Любляной. Высоко оцениваю итоги Вашего официального визита в Казахстан весной этого года. Уверен, что достигнутые нами договоренности выведут многоплановые казахско-словенские отношения на качественно новый уровень", – говорится в поздравлении.