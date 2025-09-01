  • 1 Сентября, 07:22

Токаев поздравил Президента Узбекистана с Днем независимости

Президент Казахстана отметил впечатляющие успехи Узбекистана под сильным и авторитетным руководством Шавката Мирзиёева.

Сегодня, 06:41
Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Узбекистана, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства сердечно поздравил Шавката Мирзиёева и весь братский узбекский народ с Днем Независимости.

Касым-Жомарт Токаев отметил впечатляющие успехи Узбекистана под сильным и авторитетным руководством Шавката Мирзиёева в социально-экономическом развитии, обеспечении благосостояния граждан и продвижении национальных интересов на международной арене. 

"Казахстан как стратегический партнер и надежный союзник Узбекистана придает особое значение дальнейшему углублению многогранных межгосударственных связей с Вашей страной. Уверен, казахско-узбекские отношения будут и впредь динамично развиваться в духе многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки на благо наших братских народов, а также в интересах стабильности и безопасности в Центральной Азии", – говорится в телеграмме.

