Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Узбекистана, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства сердечно поздравил Шавката Мирзиёева и весь братский узбекский народ с Днем Независимости.

Касым-Жомарт Токаев отметил впечатляющие успехи Узбекистана под сильным и авторитетным руководством Шавката Мирзиёева в социально-экономическом развитии, обеспечении благосостояния граждан и продвижении национальных интересов на международной арене.