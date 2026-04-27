Токаев поздравил президента ЮАР с Днем свободы
Президент Казахстана направил поздравление Сирилу Рамафосе, отметив партнерство между Казахстаном и ЮАР.
Сегодня 2026, 16:01
Глава государства поздравил Сирил Рамафоса с национальным праздником - Днем свободы, передает BAQ.kz.
Поздравление с национальным праздником
В своем послании Касым-Жомарт Токаев отметил важность этого праздника для народа Южной Африки и выразил уважение к его историческому значению.
Партнерство между странами
Президент подчеркнул, что ЮАР является одним из надежных и важных партнеров Казахстана на Африканском континенте.
Он выразил уверенность, что сотрудничество между странами, основанное на дружбе и взаимопонимании, будет и дальше развиваться.
Пожелания
В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал Сирил Рамафоса успехов в государственной деятельности, а народу Южно-Африканской Республики - благополучия и процветания.
