Токаев поздравил президента ЮАР с Днем свободы

Глава государства поздравил Сирил Рамафоса с национальным праздником - Днем свободы, передает BAQ.kz.

Поздравление с национальным праздником

В своем послании Касым-Жомарт Токаев отметил важность этого праздника для народа Южной Африки и выразил уважение к его историческому значению.

Партнерство между странами

Президент подчеркнул, что ЮАР является одним из надежных и важных партнеров Казахстана на Африканском континенте.

Он выразил уверенность, что сотрудничество между странами, основанное на дружбе и взаимопонимании, будет и дальше развиваться.

Пожелания

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал Сирил Рамафоса успехов в государственной деятельности, а народу Южно-Африканской Республики - благополучия и процветания.