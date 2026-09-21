Токаев поздравил Путина с проведением выборов в Госдуму России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту России Владимиру Путину.

Глава государства поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную Думу девятого созыва.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что состоявшееся голосование стало важным событием в общественно-политической жизни России, а его результаты убедительно свидетельствуют о широкой поддержке стратегического курса Владимира Путина, направленного на защиту долгосрочных интересов российского государства.

– Нет сомнений в том, что избранные депутаты Государственной Думы примут эффективные меры и решения с целью повышения благополучия граждан, укрепления потенциала России как мировой державы, – говорится в поздравлении.

Особое внимание в телеграмме было уделено межпарламентскому взаимодействию как важному компоненту казахстанско-российских союзнических взаимоотношений.

Президент Казахстана выразил уверенность, что депутаты Курултая и парламентарии России продолжат активную совместную работу для дальнейшего развития многопланового сотрудничества и стратегического партнерства между двумя странами.

Глава государства пожелал Владимиру Путину дальнейших успехов в государственной деятельности во благо процветания Российской Федерации.

