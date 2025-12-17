В Акорде состоялось торжественное мероприятие, посвящённое профессиональному празднику работников энергетической отрасли, передает BAQ.KZ.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил специалистов отрасли и подчеркнул особое внимание к труду рабочих в рамках Года рабочих профессий.

"Для нашей страны энергетика – это отрасль стратегической важности. Невозможно построить сильное государство без стабильных источников энергии. Работа в энергетическом секторе вносит значительную лепту в развитие страны, поскольку плоды вашего труда ощущает каждая семья, каждый человек. Обеспечить светом и теплом наши дома – задача не из легких. Я высоко ценю ваш самоотверженный труд и выражаю всем вам искреннюю признательность", – отметил Президент.

Между тем Касым-Жомарт Токаев подчеркнул поступательное развитие и процветание страны.