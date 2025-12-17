Токаев поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником
В Акорде состоялось торжественное мероприятие, посвящённое профессиональному празднику работников энергетической отрасли, передает BAQ.KZ.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил специалистов отрасли и подчеркнул особое внимание к труду рабочих в рамках Года рабочих профессий.
"Для нашей страны энергетика – это отрасль стратегической важности. Невозможно построить сильное государство без стабильных источников энергии. Работа в энергетическом секторе вносит значительную лепту в развитие страны, поскольку плоды вашего труда ощущает каждая семья, каждый человек. Обеспечить светом и теплом наши дома – задача не из легких. Я высоко ценю ваш самоотверженный труд и выражаю всем вам искреннюю признательность", – отметил Президент.
Между тем Касым-Жомарт Токаев подчеркнул поступательное развитие и процветание страны.
"Особое внимание мы уделяем развитию экономики и инфраструктуры, открытию современных производств. Наша страна вступила в эпоху широкой цифровизации и искусственного интеллекта. Казахстан в обозримом будущем должен превратиться в полностью цифровое государство. Для достижения этой цели проводится масштабная работа. В Астане открыт Международный центр искусственного интеллекта. Недавно был запущен суперкомпьютер, разработанный по технологиям известной американской компании. В соответствии с глобальными тенденциями будут созданы новые дата-центры и облачная инфраструктура. Разумеется, все это станет серьезным вызовом для энергетического сектора. Поэтому для реализации столь важных задач нам необходимо провести коренную модернизацию энергетической отрасли", – считает Президент.
