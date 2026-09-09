Токаев поздравил Рахмона с 35-летием независимости Таджикистана
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю 35-летия Независимости Республики Таджикистан.
Глава государства поздравил Эмомали Рахмона и братский народ Таджикистана с национальным праздником.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что за годы суверенитета Таджикистан добился впечатляющих успехов в государственном строительстве, социально-экономическом развитии, а также защите и продвижении национальных интересов на мировой арене.
«В Казахстане с искренней радостью воспринимаются успехи Вашей страны, мы высоко ценим отношения дружбы и взаимной поддержки. Уверен, совместными усилиями казахско-таджикское стратегическое партнерство и союзничество будет и впредь укрепляться на благо двух братских стран и народов», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана пожелал Эмомали Рахмону успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Таджикистана – благополучия и процветания.
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