Токаев поздравил Рахмона с Днём независимости Таджикистана

Фото: Акорда

Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Таджикистана, передает BAQ.KZ

Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Эмомали Рахмона с национальным праздником – Днем независимости.

"Исходя из коренных интересов наших народов, опираясь на традиции многовековой дружбы и взаимной поддержки, Казахстан и Таджикистан выстроили отношения подлинного стратегического партнерства и союзничества. Уверен, наша совместная работа будет и далее способствовать реализации огромного потенциала казахско-таджикского взаимодействия как на двустороннем уровне, так и в рамках регионального и международного сотрудничества", – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Эмомали Рахмону новых успехов в его ответственной деятельности, а братскому таджикскому народу – благополучия и процветания. 

