Токаев поздравил Рахмона с Днём независимости Таджикистана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Таджикистана, передает BAQ.KZ.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Эмомали Рахмона с национальным праздником – Днем независимости.
"Исходя из коренных интересов наших народов, опираясь на традиции многовековой дружбы и взаимной поддержки, Казахстан и Таджикистан выстроили отношения подлинного стратегического партнерства и союзничества. Уверен, наша совместная работа будет и далее способствовать реализации огромного потенциала казахско-таджикского взаимодействия как на двустороннем уровне, так и в рамках регионального и международного сотрудничества", – говорится в телеграмме.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Эмомали Рахмону новых успехов в его ответственной деятельности, а братскому таджикскому народу – благополучия и процветания.
Самое читаемое
- На турнире по казакша курес в Ерейментау юноша впал в клиническую смерть
- Что даст Казахстану переход к однопалатному Парламенту? Мнение политолога
- Сегодня Президент выступит с Посланием народу Казахстана
- Цифровизация и ИИ стали новой национальной идеей Казахстана — Ерлан Карин
- "Барыс" вырвал победу у "Трактора" в стартовом матче сезона КХЛ