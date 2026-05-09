Токаев поздравил Румена Радева с победой в парламентских выборах
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Румену Радеву.
Сегодня 2026, 15:34
Фото: Pixabay.com
В своей телеграмме Глава государства поздравил Румена Радева с убедительной победой коалиции «Прогрессивная Болгария» на парламентских выборах и его избранием на пост Премьер-министра Республики Болгария, передает BAQ.KZ.
Президент Казахстана выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям содержательный политический диалог и сотрудничество между двумя странами, основанное на узах традиционной дружбы, будут и впредь укрепляться.
Он также пожелал Румену Радеву успехов в его ответственной деятельности, а народу Болгарии — благополучия и процветания.
