1 июня 2025 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с видеообращением по случаю 70-летнего юбилея космодрома Байконур. Глава государства поздравил работников и ветеранов космической отрасли с этой значимой датой и отметил историческую роль Байконура в освоении космоса, передает BAQ.KZ.

"Поздравляю вас с 70-летием Байконура — старейшего международного космодрома, ставшего колыбелью мировой космонавтики", — отметил Токаев.

Президент напомнил, что именно с Байконура в 1957 году был запущен первый искусственный спутник Земли, а в 1961 году — отправлен в полёт первый человек в космос, Юрий Гагарин. За десятилетия космодром стал местом старта тысяч спутников и десятков пилотируемых миссий.

Особую гордость, подчеркнул Токаев, вызывает то, что крупнейшая космическая гавань мира расположена на казахской земле. Отсюда отправились в космос казахстанские герои — Токтар Аубакиров, Талгат Мусабаев и Айдын Аимбетов.

"Байконур — символ стратегического партнёрства Казахстана и России, основанного на дружбе, добрососедстве и взаимной выгоде", — заявил президент.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность жителям города Байконур за преданность делу и сохранение наследия пионеров космонавтики. Он подчеркнул, что Казахстан будет и дальше развивать Байконур как международный центр научного сотрудничества, образования, туризма и космических технологий.